Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sahipleriyle birlikte kurtulan 4’ü yavru 10 kedi, Van Kedi Villasında misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sahipleriyle birlikte kurtulan 4’ü yavru 10 kedi, Van Kedi Villasında misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde insanların yanı sıra çok sayıda evcil hayvan da etkilendi. Depremde en çok zarar gören illerden olan Gaziantep ve Adıyaman’da sahipleriyle birlikte kurtulan kediler de Van’a getirildi. Van Kedi Villası yetkilileri, depremzedelerle birlikte getirilen kedilere bakmak için gönüllü oldu. Kedi villasında özel bir alana alınan ve bakımları özenle yapılan kediler, daha sonra sahiplerine teslim edilecek.

“Hayvanlara bakmak için gönüllü olduk”

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, ülkede çok üzücü bir depremin meydana geldiğini belirtti. Deprem bölgesinden Van’a getirilen depremzedelerin kedilerini misafir ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Kaya, “İlimize gelen depremzedeler zaten zor barınıyor. Bu yüzden hayvanlarına bakacak durumları yoktu. Merkezimizde doğum mevsimi de değildi. Bu yüzden hayvanlara bakmak için gönüllü olduk. Depremzedelere, hayvanlarınızı geçici bir şekilde misafir edebiliriz dedik. Şu an elimizde 10 hayvan var. Gaziantep’te anne, baba ve 3 günlük yavru olarak bize geldi. Adıyaman’dan gelen iki kedi ve yine Gaziantep’te iki ayrı kedi bize getirildi” dedi.