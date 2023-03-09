Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kapılarını depremzede misafirlere açan Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan yetişkin misafirler için Halk Eğitim Merkezinin (HEM) desteğiyle örgü kursu açıldı.

Süveybe Ana Kız Yurdunda bulunan misafirlerin daha verimli vakit geçirmeleri için HEM desteğiyle örgü kursu açtıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, yetişkinleri unutmadıklarını söyledi.

İl Müdürü Özperk, “Yurtta kalan misafirlerimiz için kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Küçük ve gençlerimizin yanı sıra yetişkin misafirlerimizi de düşünmek zorundayız” dedi.