Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği Hatay’da depremzede kadınlar, tandır başında ter dökerek kazandıkları parayla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde vatandaşlar, hayatlarını idame ettirmeye devam ediyorlar. Antakya’nın Kisecik Mahallesi’nde yaşayan bir grup kadın da mahallede hizmet veren tandır ekmeği ve çeşitli ürünler üreten iş yerinde çalışarak para kazanıyor. Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği Antakya’da; tandır başında mesai yapan kadınlar, ter dökerek zor anlar yaşıyorlar.

“Sıcak hava bizi biraz sarsıyor ama ne yapalım”

Sıcak havanın kendilerini sarstığını dile getiren Zeliha Vural, "Hava çok sıcak, ekmek yapıyoruz. Halkımıza veriyoruz, halkımızı memnun etmek için. Zor ama ne yapalım zor-kolay çalışıyoruz. Alevler de çok, güneşin sıcağı, ateşin sıcağı. Sıcak hava bizi biraz sarsıyor ama ne yapalım" dedi.

“Tandırın başında olduğumuz için hissedilen sıcaklık 10 derece daha yüksek”

Hissedilen hava sıcaklığının tandır başında daha yüksek olduğuna dikkat çeken Gülsüm Vural ise, "Hava şu anda çok sıcak. Ekstradan bir de tandırın başında olduğumuz için hissedilen sıcaklık 10 derece daha yüksek. Zor oluyor ama Hatay şartlarında iş bulabildiğimiz için en azından mutluyuz. En azından kazandığımızla çocuklarımızın karnını doyurabiliyoruz" şeklinde konuştu.