Düzce Belediyesi Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kahramanmaraş depreminden etkilenerek Düzce’ye gelen depremzede kadınları ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Oya Kocaman hem hatırlarını sordu hem de çiçek verdi.

Düzce Belediyesi Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kahramanmaraş depreminden etkilenerek Düzce’ye gelen depremzede kadınları ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Oya Kocaman hem hatırlarını sordu hem de çiçek verdi.

Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde evleri zarar gören ve Düzce’ye gelerek burada yaşamaya başlayan afetzedeleri yalnız bırakmıyor. Depremzedeler için her fırsatta konakladıkları adreslerde ziyaretlerini sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Başkan Yardımcısı Oya Kocaman ile birlikte depremzede kadınlarla buluştu. Aileleri ziyaret eden Kocaman, kadınların yeniden bir hayat inşa etmede önemli yeri olduğunu belirterek “8 Mart aslında sadece bir semboldür. Kadınlar yaşamımızda çok önemli bir yere sahiptir. Aileyi bir arada tutar, umudun simgesidir. Büyük acılar yaşadılar, bunu biz de en derinden hissettik. Ziyaretlerimiz bir nebze de olsa onların acılarını paylaşmak amacı taşımaktadır. Yeni kurdukları hayatta her şey gönüllerince olsun. Tüm hemcinslerimi 8 Mart dolayısıyla tebrik ediyorum” dedi.

“Misafirlerimizin beklentileri teminatımız altında”

Depremzedelerin konakladığı Zahid’ül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu’ndaki kadınlara da çiçek veren Oya Kocaman afetzedelerin misafirliği ve ihtiyaçlarının karşılandığını aktararak “Başkanımız Faruk Özlü’nün selamları ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti dolayısıyla buradayız. Acılarını hafifletmek, yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak için ekiplerimiz çalışıyor. Misafirlerimizin her türlü ihtiyacı kurumumuzun teminatı altındadır. Yeni bir hayata başlamaları için elimizden gelen her imkanı kullanıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.