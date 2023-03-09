Akdeniz Belediyesi, deprem felaketi nedeniyle Mersin’e göç eden afet mağduru kadınları, kentin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezdirdi.

Akdeniz Belediyesi, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya, Akdeniz ilçesi sınırları içinde misafir edilen afet mağduru ailelere destek olmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bir etkinlikle, Hatay ve Kahramanmaraş’tan Mersin’e göç eden ve Akdeniz Belediyesine ait kültür ve sanat evleri, hizmet binaları ve tesislerde ağırlanan aileler için kadınlar gününe özel gezi düzenlendi.

"Geri döneceğiz Hatay"

Kadınların ağırlıkta olduğu geziye çocukları da katılırken, yolculuk öncesi konuklara kumanyalar ikram edildi. Ardından otobüslere binen konuklar, sırasıyla Erdemli’de bulunan turistik Kızkalesi’ni görme ve gezme şansı yakaladı, ardından Cennet Cehennem Obruğuna indiler. Duygusal anların da yaşandığı gezide bazı depremzede vatandaşlar, Kızkalesi sahilindeki kumlara ’Geri Döneceğiz Hatay’, ’Canım Hatay’ yazdı. Gün içinde Erdemli Çamlığını da gezen depremzede aileler, burada çocuklarıyla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi. Depremin ruhlarında oluşturduğu stres, korku ve travmalardan bir nebze uzaklaştı.

Duygularını dile getiren depremzede kadınlar, kayıplarını, yaşadıkları acı ve felaketi unutmalarının mümkün olmadığını, ancak bu tür etkinliklerle bir nebze de olsa umutlarını taze tutmaya çalıştıklarını anlattı. Depremzede aileler, kendilerine sunulan destek ve imkanlar nedeniyle de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlü ve personeline teşekkür etti.