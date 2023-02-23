Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki tesis ve kamplarda misafir edilen depremzedelerin sosyal hayata adapte olmaları için kuaför hizmeti veriliyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki tesis ve kamplarda misafir edilen depremzedelerin sosyal hayata adapte olmaları için kuaför hizmeti veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Kocaeli’ye gelen afetzedeleri Darıca’daki tesis ve kamplarında ağırlıyor. Asrın felaketi olarak da adlandırılan depremlerin ardından afetzedelerin normalleşme sürecine hızla alışabilmeleri için de çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Depremin ilk günlerinde Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri ve Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nın kapıları afetzedelere açılırken, kuaför ve berberler de hizmet vermeye başladı. Ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanan kadınlar, bir nebze de olsa moral buluyor.