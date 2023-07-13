Malatya’da üç yıl önce kurulan ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üretime ara verilen kadın kooperatifi 50 kursiyerle yeniden üretime başladı.

Malatya’da üç yıl önce kurulan ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üretime ara veren Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 50 depremzede kadın kursiyerle yeniden üretime başladı. Kent merkezindeki bir konteyner kentte oluşturulan atölyeden yeniden üretime başlayan kooperatifte depremzede kadınlar el sanatlarını da geliştirmeye çalışarak hediyelik eşya, aksesuar, tekstil ürünleri gibi geniş bir yelpazede üretim yapıyorlar.

Hizmet binaların deprem sonrası yıkılmasının ardından çalışmalara hızlı bir şekilde başlayarak yeniden üretime geçtiklerini aktaran Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşe Uzunkayış, "Depremlerde bütün çalışma alanlarımız yıkıldı. Yaşanan yıkımlar sonrası oturup beklemek yerine yeniden çalışmalarımıza başladık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen destek programında da yararlanarak konteyner kentte üretime başladık. Bu süreçte depremzede kadınlarımızın yoğun ilgisi ile karşılaştık. Buda bizlere daha fazla azim vererek motive etti. İki gönüllü hocamızla ve depremzede kadınlarımızla birlikte el sanatları üzerine üretimler yapıyoruz. Zorlanıyoruz ama vazgeçmiyoruz” dedi.

Depremlerde yakınlarını kaybeden kursiyer Aydan Gönültaş ise “Depremlerde çok ağır şeyler yaşadık. Kızımın evi yıkıldı. Yakınlarımızı kaybettik. Daha sonra konteyner kente yerleştirildik. Burada da arkadaşlarla bu kursa geliyoruz. Kadınlar isterse neler yapmaz ki” ifadelerini kullandı.

Kurslara yoğun katılım olduğunu belirten el sanatları eğitmeni Mukadder Kantik de, "Konteyner kentte kadın kooperatifi aracılığıyla iş atölyesi kuruldu. Burada depremzede hanımların depremin olumsuz etkilerinden kurtulmaları için iki eğitmen olarak görev yapıyoruz. 50 öğrencimiz var, yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Buda bizi mutlu ediyor. İmkanlar dahilinde geri dönüşüm projeleri yapıyoruz“ diye konuştu.