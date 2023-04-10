Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin katkılarıyla, depremzede kadınların el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergi beğeniye sunuldu. Deprem mağduru 45 kadının katıldığı sergiye, büyük felaket nedeniyle Mersin’e göç eden ve diğer ilçelerde yaşayan depremzede kadınlar da katıldı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı hizmet veren kültür ve sanat evlerinde, aileleriyle birlikte misafir edilen deprem mağduru kadınlar, bu merkezlerde verilen takı tasarım, ahşap boyama ve örgü kursları gibi kurslarla hem meslek ve beceri kazanıyor, hem de zamanlarını verimli şekilde değerlendirip depremin oluşturduğu zorlu psikolojiden uzaklaşıyor.

’Umutlar paylaştıkça çoğalır’ şiarıyla düzenlenen anlamlı etkinlikte de depremin vurduğu kentlerden göç ederek Mersin’de misafir edilen afet mağduru kadınların, kültür ve sanat evlerinde ürettiği el emeği göz nuru eserleri, kentin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde açılan stantlarda hem beğeniye hem de satışa sunuldu. Sergiye, deprem sonucu yıkılan kentlerinden göç eden ve gelirken el emeği ürünlerini getiren kadınlar da katıldı.

Sergiden elde edilecek gelir, depremzede kadınlara kaldı

Alışveriş yapmak veya gezmek için AVM’ye gelen her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği özel sergi, hafta sonu 2 gün boyunca açık kaldı. Sergide depremzede kadınlar, kültür ve sanat evlerinde aldıkları eğitimlerle kazandıkları beceri sayesinde ortaya çıkardıkları el emeği ve göz nuru eserlerini beğeni ve satışa sundu. Ürünlerin satışından elde edilen gelir, yine deprem mağduru kadınlara kaldı. Akdeniz Belediyesinin, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, ilçe genelinde misafir edilen deprem mağduru aileler için farklı proje ve etkinlikleri devam edecek.