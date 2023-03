Büyükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, oyuncu Demet Akbağ’ın da katıldığı programda ilçede ağırladıkları yaklaşık bin depremzede kadın ve çocuk ile “Bir Sofrada Tek Yürek” programında bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Büyükçekmece Belediyesi tarafından “Bir Sofrada Tek Yürek” adıyla bir etkinlik düzenlendi. İlçede düzenlenen etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün eşi Hatice Akgün ve oyuncu Demet Akbağ’ın yanı sıra ilçede misafir olarak ağırlanan Kahramanmaraş Merkezli deprem sonrası yakınlarını ve evlerini kaybetmiş depremzede yaklaşık bin kadın ve çocuk katıldı. Programda Başkan Akgün ve oyuncu Akbağ, depremzede kadınların masalarını tek tek gezerek ilgilendi. Düzenlenen yemek öncesinde kadınlar gününe özel bir de fotoğraf sergisi açılışı yapıldı.

“Bu vatandaşların kiralarının karşılanması lazım”

8 Mart Kadınlar Günü’nde böyle bir program ile depremzede kadınlarla bir araya geldiklerini kaydeden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bölgemizde 5 bin civarında depremzede misafirimiz var. Daha çok kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Ekiplerimiz onlarla sürekli temas halinde. Ama aynı zamanda rehabilite edilmeleri gerekiyor sosyolojik anlamda psikolojik anlamda mutlaka üzerlerinde durulması gerekiyor. Bizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesi ile toplu olarak bir araya gelelim dedik. Bugün de Demet Akbağ ile onları ağırladık ve dinledik. Sonuçta karşımıza çıkan 2 tablo var. Bir sağa sola geldiler yerleştiler evlerimizi açtık hepimiz. Bende yazlık evimi açtım. Ama bu durumlar bir yere kadar. Devletin yapması gereken işlerden bir tanesi bu insanlara kira yardımlarını çok hızlandırmaları gerekiyor. Bir diğer hususta işe yerleştirmeleri konusunda özel kontenjan belirlemeleri gerekiyor. Bu kişilerin bulundukları yerlerde öncelikle hızlı bir şekilde geçici olarak görevlendirilmesi ve iş verilmesi için yasal çok hızlı düzenleme yapılması lazım. Yakında biz konteyner yapmaya başlayacağız Büyükçekmece’de çünkü bu kadar insanı ben koyacak yer bulamam vatandaşlarda bir yere kadar idare eder. Devlet bir şekilde geçici olarak bu vatandaşların kiralarını karşılaması lazım. Devlet bugünler için vardır. Dram her geçen gün artıyor. Yeni yeni millet uyanıyor. İş aş çocuk gençler, ailelerini kaybetmiş insanlar kolay değil. Yara her geçen gün derinleşiyor. Bugün dünya kadınlar gününde bir araya geldiğimiz binden fazla depremzede ile konuşunca karşıya çıkan tablo bizi çok fena üzdü. Çok zor durum. Ben işi gücü bırakıp kapı kapı gezeceğim. Her yere işe yerleştireceğiz. Böylece hiç olmazsa kendimizi biraz daha görevlendirerek nereye kimi yerleştirebiliriz buna bakacağız” şeklinde konuştu.

“Depremi yaşamak bambaşkaymış”

Programla ilgili konuşan Adıyaman’lı kadın, “Biz depremi televizyondan izlediğimiz kadarıyla biliyorduk. Yaşamak bambaşkaymış. Yakınlarımızı kaybettik. Ailemde ölen yok ama iyi değiliz” dedi.

“Depremi anlatmak çok zor”

Depremzede vatandaşlardan Ayten Aslan ise, “Adıyaman’dan geldik. Depremi anlatmak çok zor sarsıntı çok büyüktü. Enkaz altında kalanların çaresizliği vardı. Çok zor gerçekten. Anlatılmaz” diye konuştu.