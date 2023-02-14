Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde depremden zarar gören hamile bir vatandaşın kız çocuğu dünyaya geldi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yavrumuza sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz" denildi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde, depremden zarar gören hamile bir vatandaşın kız çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.