Hatay’ın Hassa ilçesinde depremde yıkılan evinden kaçarken düşüp yaralanan kadın, tedavi gördüğü Manavgat Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Hatay’ın Hassa ilçesinde depremde yıkılan evinden kaçarken düşüp yaralanan kadın, tedavi gördüğü Manavgat Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Hassa ilçesinde yaşayan Senem Saraç (64), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremde evinden çıkarken yaralandı. Saraç, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 2 oğlu tarafından bu sabah saatlerinde ilçeye getirildi. Kanaması olduğu için Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan Saraç, bir süre sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Anne babalarına sağ salim kavuşmuşken annelerini yitirdiklerini belirten Huzeyfe Saraç, "Biz Hataylıyız. Kardeşimle ben Manavgat’ta turizmde çalışıyoruz. Depremde eniştemizin babası enkazdan yaşamını yitirdi. Eniştem ve kardeşim cenazeyi toprağa vermek için Hatay’a gittiler. Babam ve annem deprem başlayınca evden çıkmış, evden dökülen parçalardan kaçarken annem düşmüş. Orada hastaneye gitmişler. Hastanenin durumu malum. Kardeşim dönerken annemi ve babamı da alıp geldi. Yolda annemde kanama olunca annemi Manavgat Devlet Hastanesine götürdük. Kısa süre sonra annemi iç kanamadan kaybettik. Hatay’a götürüp toprağa vereceğiz" dedi.