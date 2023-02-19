Büyük depremlerde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki evi yıkılan Nurşen Salhan, ’hayat arkadaşım’ dediği inekleriyle birlikte Antalya’nın Manavgat ilçesine geldi. İneklerine 4 gün boyunca kar suyu içirerek hayatta tuttuğunu anlatan Salhan, yetkililerden ve hayırseverlerden inekleriyle birlikte yaşayabileceği bir mekan istiyor.

Büyük depremlerde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki evi yıkılan Nurşen Salhan, ’hayat arkadaşım’ dediği inekleriyle birlikte Antalya’nın Manavgat ilçesine geldi. İneklerine 4 gün boyunca kar suyu içirerek hayatta tuttuğunu anlatan Salhan, yetkililerden ve hayırseverlerden inekleriyle birlikte yaşayabileceği bir mekan istiyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 50 yaşındaki Nurşen Salhan’ın Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Aktoprak köyünde yaşadığı evi de etkilendi. 5 ay önce annesinin ölmesinin ardından tek başına yaşadığı evi ve ahırının depremde yıkılması üzerine kredi çeken Şalhan, bir kamyon tutarak Side’de yaşayan ablasının yanına sığındı. Şalhan, yanında ’hayat arkadaşım’ dediği ineklerini de getirdi. Nurşen Salhan’ın annesinin ölümünün ardından ‘yaşamamın tek gayesi ineklerim’ dediği 2 inek ve yavrularına Side’de bulunan bir otelin sahibi otelinin yanında bulunan bahçesini açtı. 3-4 gündür 4 inek otelin yanındaki bahçede otlamayı sürdürüyor.

“İneklerim benim yaşama gayem”

Yaşadıklarını anlatan Nurşen Salhan, “Annemi 5 ay önce kaybettim. Annemin ölümünün ardından tek başına yaşarken ineklerim benim yoldaşım oldu. Onlarla günümü geçiriyor, sütünü satarak geçimimi sağlıyordum. 6 Şubat gecesi meydana gelen depremde 10 haneli köyümüzde 5 hane tamamen yıkılırken, 5 hane ayakta kaldı. Benim evimin yanı sıra ineklerimin ahırı yerle bir oldu. 4 gün boyunca yardım bekledik. Bu süreçte su olmadığı için ineklerime kar toplayıp eriterek su içirdim. Onlar benim her şeyim, yaşama sebebim. Manavgat Side’de yaşayan ablam geldi ve Manavgat’a gelme kararı aldık. İneklerimi orada bırakamadım. 20 bin lira kredi çektik, araba tuttuk ve ineklerimle beraber Side’ye geldim. Burada oteli olan bir hayırsever benim otelde kalabileceğimi, ineklerimin de otelin yanında bulunan bahçede otlayabileceğini söyledi. Ben yine de ablamda kalmayı tercih ettim. İneklerimi götürecek yerim olmadığı için otelin yanındaki bahçeye bağladım” dedi.

Tek isteği inekleriyle yaşayabileceği bir mekan

İneklerini çok sevdiğini ve onlardan ayrılmasının zor olduğunu belirten Nurşen Salhan, “Benim yetkililerden ve hayırseverlerden tek isteğim, ineklerimle birlikte yaşamımı sürdürebileceğim bir mekan. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse ineklerimi satmak zorunda kalmayacak, yaşantımı onlarla birlikte onlar sayesinde sürdüreceğim” dedi.