Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler dolayısıyla Gaziantep’ten ayrılan hamile kadın, "Atlas Kağan" adını verdiği bebeğini Kırıkkale’de dünyaya getirdi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler dolayısıyla Gaziantep’ten ayrılan hamile kadın, "Atlas Kağan" adını verdiği bebeğini Kırıkkale’de dünyaya getirdi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Gaziantep’teki evinden ayrılmak zorunda kalan Başak Yener Alkan, yakınlarının daveti üzerine Kırıkkale’ye geldi. Hamileliğinin son dönemindeki Alkan, müracaat ettiği Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde "Atlas Kağan" adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Alkan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 gündür sallandıklarını söyledi.

Doğumu Kırıkkale’de yapmaya karar verdiklerini belirten Alkan, "15 gün önce sallanmıştık. İlk deprem anı saat 4’ü 17 geçe, gece uyurken yakalanmıştık. İkinci depremde sokaktaydık arabada kaldık. Üçüncü depremde de Samandağ Hatay’da 6,4 oldu. Ertesi gün için de doktor gün vermişti. O son deprem olmasaydı biz yine Gaziantep’te kalacaktık. O depremden dolayı da Kırıkkale’ye gelmeye karar verdik. Doğumu burada yapmaya karar verdik" diye konuştu.

Alkan, "Evimizde şu an hiçbir problem yok. Can kaybımız yok ama yine de o korku yetiyor. Psikolojik olarak çökmüş durumdayız. 15 gün sallandık çünkü. Artçılar da yüksek oluyor" dedi.