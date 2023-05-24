Kilis’teki depremzede hayvan yetiştiricilerine toplam 15 ton yem desteği yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’te, ahırı yıkılan ve hayvanları telef olan yetiştiricilere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü işbirliğinde hayvan yemi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis’te 260 bin küçük baş hayvanın olduğunun vurgulayarak, "Bugün FAO tarafından depremden zarar gören Hayvan üreticilerimize yem desteğinde bulunuyoruz. hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. FAO uzmanı Emre İlyas ise, "Gelir paketlerini İl Tarım Müdürlüğüne ve Tarım Bakanlığın ile birlikte hazırladık ve burada sizleri kullanıma sunmak için buluştuk. Bunun dışında devam eden diğer projeler çerçevesinde ise depremden zarar görmüş bin 500 çiftçimize, benzeri gelir paketlerini sunacağız" diye konuştu. AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, çiftçilere yapılan desteklerle Kilis’teki üreticilerin yüzünün güldüğünü ifade ederek, "Son 12 yıldır, hayvan yeminden fide ve tohum desteğine kadar her yönden çiftçimizin, üreticimizin yanında olduk. Depremde çiftçilerimiz, hayvan yetiştiricileri de büyük zarar gördü. Özellikle bazı çiftçilerimizin, hayvan yetiştiricilerimizin depremde ahırları yıkıldı. Ahırları yıkılan hayvan yetiştiricilerimizin bir kısmına çadır dağıttık, çadırı yetiştiremediklerimizde oldu. Fakat yine biraz önce sözünü de aldık. İnşallah önümüzdeki kış soğuklar hissedilmeden tüm hayvan yetiştiricilerimizin ahırını yapacağız ve kendilerine teslim edeceğiz’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise 50 hayvan yetiştiricisine verilecek olan toplam 15 ton yem, teslim edildi.