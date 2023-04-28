Çankırı’da düzenlenen sergide, depremzede öğrencilerin resim eserleri sanatseverlerle buluştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen, “Doğadan Sanata Gençlik Atölyeleri Sergisi”, ÇAKÜ Rektörlük Fuaye Salonu’nda açıldı. Açılışa ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ile Prof. Dr. İbrahim Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak katıldı. Deprem bölgelerinden Çankırı’ya gelerek Hacı Murad-ı Veli Öğrenci Yurdu’nda konaklayan gençler, Doğadan Sanata Gençlik Atölyeleri çerçevesinde üç hafta süre ile atölye çalışmalarına katıldı. Çalışmalar sonunda ortaya çıkan birbirinden değerli eserler, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Depremzede gençler, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde görev yapmakta olan öğretim elemanları Doç. Nuray Akkol, Dr. Öğr. Üyesi Seçil Ermiş İpek, Dr. Öğr. Üyesi Esra Ertuğrul Tomsuk ve Arş. Gör. Fatma Feride Sezer tarafından yürütülen resim ve baskı atölyelerinde, doğadan topladıkları materyalleri de kullanarak çeşitli eserler üretti. Yaklaşık 16 gün boyunca devam eden atölyelerde öğrencilerin yaptığı resimler ve baskı eserler, ÇAKÜ Rektörlük Fuaye Salonunda açılan sergide sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, çok güzel bir çalışmaya imza atıldığını belirterek, üniversite çatısı altında yürütülen sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Rektör Çiftçi, “Ülke olarak 6 Şubatta büyük bir felaket yaşadık. Bu süreçten sizler doğrudan etkilendiniz. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak, bu süreçte, gönüllülük esasıyla depremin yaralarını sarabilmek için tüm imkânlarımızı ve personelimizi seferber ettik ve tüm benliğimizle deprem bölgesinde yer aldık. Ayni ve nakdi yardımlarımızı da yine gönüllülük esasına göre gerçekleştirdik. Tabi tüm bunların yanında yaralarımızı sarabilmek için bazı projeleri de hayata geçirdik. İşte bugün, büyük sanat ve sosyal projelerden birinin ete kemiğe bürünmüş halinin çıktısını almak için bir aradayız. Doğada birikenlerin sanata dönüşmüş halini görüyoruz bu sergide. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese özellikle de eser sahibi öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Emeğinize yüreğinize sağlık diyorum. Bu sıkıntılı süreçleri millet olarak birbirimize daha sıkı sarılarak ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirerek hep birlikte el ele atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

Proje ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Seçil Ermiş İpek ise atölye çalışmalarına katılan öğrenciler için deprem felaketinden sonra dayanışma kültürü ve sanatın iyileştirici gücünden faydalanmak istediklerini vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Esra Ertuğrul Tomsuk da Çankırı’da misafir ettikleri öğrencilere, sanatla doğanın birlikte iş yapabileceğini göstermek istediklerini, onlarla birlikte bir şeyler yapmanın kendileri için de memnuniyet verici olduğuna işaret etti.

Hatay’dan ailesi ile birlikte Çankırı’ya gelen ve resim atölyesinde eğitim alan Veysel Güler, “Depremzede olarak Hacı Murat Veli Yurdunda kalıyoruz. Değerli hocalarımız, Çankırı Karatekin Üniversitesi bize destek oldu. Burada sanat faaliyetlerinde bulunuyoruz. Programın ilk haftasında burada gölete gittik. Doğada sanat çalışmaları yaptık, parçalar topladık. Geri kalan çalışmalarımız da üniversite bünyesinde geçti. Bugün de çok güzel bir sergi ile bu çalışmaları tamamladık. Bize destek olan herkese, tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” sözleriyle duygularını ifade etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışını yaparak atölye çalışmaları neticesinde ortaya çıkan eserleri tek tek inceleyen ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, eser sahibi öğrencilerle sohbet edip eserler hakkında bilgi aldı.