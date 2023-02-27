Kahramanmaraş’ta yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından Adıyamanlı Seher Kuşcu ve Erzurumlu Emre Çimen, Çorum’da dünyaevine girdi. Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Kahramanmaraş’ta yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından Adıyamanlı Seher Kuşcu ve Erzurumlu Emre Çimen, Çorum’da dünyaevine girdi. Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyamanlı Seher Kuşcu (25), ailesiyle birlikte Çorum’a geldi. Kuşcu, Çorum’da yaşayan 29 yaşındaki Erzurumlu nişanlısı Emre Çimen’in evine misafir oldu. Evlilik kararı alan genç çift, Çorum Belediyesi’ne nikah başvurusunda bulundu. İşlemlerin tamamlanmasının çiftin nikahı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyıldı. Seher Kuşcu ve Emre Çimen’in mutluluğuna ortak olan Başkan Aşgın, depremzede aileye moral verdi. Depremzede vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduklarını belirten Başkan Aşgın, “Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Hayatın devam ettiğini, normalleştiğini göstermesi bakımından önemli bir nikah. Depremde çok büyük acılar çekildi ancak bu şekilde güzellikleriyle de hayat devam edecek. Genç çiftimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Damat Emre Çimen, “Düğünümüzü yaz döneminde yapmayı planlıyorduk ancak deprem nedeniyle Çorum’da nikah yapmaya karar verdik. Tüm ülke adına çok üzgünüz ama hayat devam ediyor” dedi.

Başkan Aşgın’a da teşekkür eden Çimen, “Başkanımızın özellikle gelip nikahımızı kıymasından çok onur duyduk. Bizleri yalnız bırakmadığı için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Buruk bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Seher Kuşcu ise, “Deprem sırasında Adıyaman’daydım. Çok zor günler geçirdik ancak her şeye rağmen güçlüklerin üstesinden geldik” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, imzaların atılmasının ardından gelin ve damada Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve kahve fincanı hediye etti.