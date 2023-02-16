Türkiye’yi sarsan 10 ildeki depremin ardından yurdun dört bir yanında belediyeler, sivil toplum örgütleri ve esnaf depremzedelere destek olmak için seferber oldu.

Türkiye’yi sarsan 10 ildeki depremin ardından yurdun dört bir yanında belediyeler, sivil toplum örgütleri ve esnaf depremzedelere destek olmak için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin etkilediği şehirlerden Osmaniye’de bakkal dükkanı işleten Hasan Yılmaz, iş yerinde bulunan ürünlerle gıda kolisi hazırlayarak depremden etkilenen şehirdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İş yerinde çoğu ürünün depremden dolayı zarar gördüğünü, zarar görmeyen ürünlerden gıda kolisi hazırlayıp depremzedeler ulaştırdığını söyleyen Yılmaz, "Çok büyük bir afet yaşadık. Rabbim bir daha bugünleri göstermesin. Bu zor zamanımızda dükkanımızı açmaya çalıştık; insanlara faydamız olsun diye, belki bir şey yapabiliriz diye. Çok şükür biz kendi imkanlarımızla, dükkandan kurtarabildiğimiz malzemelerle erzak kolisi yaptık. Sağ olsun bunu gören eş, dost, akrabalar bize destek oldu; biz de yaklaşık 80 tane aileye ulaştık. Rabbim bir daha bize böyle şeyler yaşatmasın, hepimize geçmiş olsun" dedi.