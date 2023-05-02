Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır’ın depremzede esnafı bir araya gelerek, kendi yörelerinin en özel damak lezzetlerini ilçe halkıyla buluşturdu.

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla, Ayvalıkgücü Belediyespor yararına Armutçuk Kapalı Pazaryeri’nde 6 Mayıs’a kadar kurdukları stantlarda eşsiz damak tatlarını ilçe halkının beğenisine sunan depremzede esnafının kurdukları panayır, lezzet düşkünleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin konukseverliğiyle başlayan festival tadındaki panayırda; Hatay’ın dünyaca ünlü künefesi, harbiye dürümü ve kebabının yanı sıra; cağ kebabı, Şanlıurfa’nın ciğer kebabı, Gaziantep’in içli köftesi ile kendisine özgü baharatları da yer aldı.

Panayırda; Trabzon, Afyon, Gümüşhane gibi yörelere ait lezzetler de beğeniye sunuldu.

Anadolu’nun doğu ve güneydoğu bölgelerinin en önemli damak tatlarını Ayvalık halkıyla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden esnaftan Ejder Daloğlu, depremden zarar gören esnaf arkadaşlarıyla birlikte Ayvalık’ta tanzimli satış yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Stantlarda, Trabzonlu bir esnaf arkadaşlarının da kendilerine sponsorluk yaparak destek verdiğini anlatan Daloğlu, “Biz yöresel ürünleri satıyoruz. Mesela; Gaziantep’in baharatları, Hatay’ın kağıt kebabı, dürümü, içli köftesi, dolma, sarma gibi ürünleri de stantlarımıza dahil ettik. Bu satışlardan elde ettiğimiz gelirlerle depremde uğradığımız zararları karşılamaya çalışıyoruz. Panayırımıza gelen insanlarımız mümkün olduğunca bizlere destek olmaya çalışıyor. Satın aldıkları ürünlerimizden memnun kalıyorlar. Zaten ürünlerimiz de orijinal ve tamamen katkısız. İsteyen tahlil bile ettirebilir. Bu yönde hiçbir sıkıntımız yok” dedi.

Depremzede esnafın yaşadıkları travmaların halen daha ilk günkü gibi taze olduğunu aktaran Ejder Daloğlu, “Deprem bölgesinde yaşayıp da kaybı olmayan hiçbir aile yok. Mesela ben, birinci derecede amcamın kızını enkaz altında kaybettim. Stantlarımızda bir Malatyalı ağabeyimiz var, onun da evi yıkıldı. Esnaflarımız arasında Hatay’dan gelen arkadaşlarımızın pek çoğu deprem nedeniyle yakınlarını yitirdi ve çok zor durumda kaldılar. Şu anda bazı şeyler yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Şu anda buralardayız çünkü deprem bölgesinde herhangi bir ticari akış yok. Ama zaman içerisinde mutlaka memleketlerimize döneceğiz. Zaten dönmek zorundayız da, çünkü oralarda bağımız, bahçemiz var. Mecbur döneceğiz” diye konuştu.

Ayvalık’ta organize ettikleri panayıra Malatya’dan katıldığını aktaran İbrahim Uçar isimli esnaf ise, “Malatya’da ikamet ediyordum. Depremden sonra ise zorunlu olarak buralara geldik. Ben burada; Malatya’nın kendisine özgü yöresel lezzetlerinden kuruyemiş, lokum, sucuk, pekmez, şekerleme, kayısı, kara erik gibi ürünler satıyorum. İnsanlarımızın bizlere gösterdiği yakınlık ve samimiyet gerçekten çok güzel. Bizlere çok yardımcı oluyorlar. Katkıda bulunmak için alışveriş yapıyorlar. Bu durumdan çok memnunuz. Şu anda mecburiyetten buralardayız ama durumumuz iyi. Şükürler olsun” diye konuştu.

Panayırı gezip, yöresel ürünlerin tadına bakan Ayvalıklı vatandaşlardan Nilgün Özkan Amasyalı, “Özellikle cağ kebabı, kuru patlıcan dolması ve kuymak peyniri harikaydı. Çok güzel ve lezzetliydi. Herkese tavsiye ediyorum. Tüm Ayvalıklıların bu lezzetlerin tadına bakmasını çok isterim” dedi.

Ayvalıklı vatandaşlardan Yüksel Demir ise ailesiyle geldiği panayırdan son derece memnun olduğunu kaydederek, “Ben cağ kebabını çok beğendim. Ben, bu tür ürünlerin buraya getirilmesinin yanı sıra bu ürünlerin satışını yapanların da depremzede olmaları nedeniyle, onlara bir nebze olsun yardımcı olabilmek adına da burada olmaktan son derece memnunum” diye konuştu.

Ayvalık’ın Armutçuk Kapalı Pazaryeri’nde açılan panayır, 6 Mayıs’a kadar ilçe halkına hizmet vermeye devam edecek.