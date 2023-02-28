Kahramanmaraş’ta Koordinatör Vali olarak görev yapan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, konteyner kentte yaşayan Ecrin’e doğum günü sürprizi yaptı.

Kahramanmaraş’ta Koordinatör Vali olarak görev yapan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, konteyner kentte yaşayan Ecrin’e doğum günü sürprizi yaptı.

Kahramanmaraş’ta Koordinatör Vali olarak görev yapan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, konteyner kenti ziyaret ettikleri esnada orada yaşayan minik Ecrin’in 9’uncu yaş günü olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Vali Varol, Başkan Sayan ve Kızılay gönüllüleri aldıkları pastayla arkadaşları ile birlikte oyun oynayan Ecrin’e sürpriz yaptı. Pastayı karşısında gören Ecrin, mutluluğunu gizleyemedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bugün konteyner kenti ziyaretimiz esnasında Ecrin’in yaş günü olduğunu öğrendik. Sayın Valimiz ve Kızılay gönüllüleri ile birlikte doğum günü sürprizi yapmak istedik ve arkadaşlarının katılımıyla Ecrin’e çok güzel bir doğum günü gerçekleştirdik. Küçük kızımıza hayırlı ve güzel bir ömür diliyorum" dedi.