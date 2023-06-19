Atakum Belediyesi ve Özgecan Kadın Danışma Merkezi iş birliğiyle başlayan "Şehrimde dört hafta" projesi tamamlandı. Projeyle depremzede ailelere moral desteği verilirken, kentin tarihi ve önemli merkezleri de tanıtıldı.

Atakum Belediyesi tarafından sosyal, psikolojik ve hukuksal alanlarda kadınlara destek olmak amacıyla hizmete açıldığı belirtilen Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nde kentte yaşayan kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediliyor. Kadınların toplum hayatında karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmeleri için eğitici, geliştirici, koruyucu, rehberlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulduğu merkezde Atakum’a gelen depremzede aileler için dört hafta boyunca süren “Şehrimde dört hafta” isimli projesi tamamlandı.

Depremlerden etkilenen ve sonrasında Atakum’a gelen anne, çocuklar ve isteğe göre eşlerin de faydalandığı söylenen projede ailelere moral desteği verilirken, Samsun’un tarihi ve önemli noktaları da tanıtıldı. “Şehrimde dört hafta” projesinin ilk haftası, “Birlikte eğleniyoruz” başlığıyla gerçekleştiği ifade edildi. Etkinlikle anneler ve çocukları, halat çekme, çuval yarışı, mendil kapmaca gibi oyunlar oynayarak eğlendi. Çocuklara özel hazırlanan kukla atölyesinin yanı sıra yüz boyamayla da minikler keyifli iki gün geçirdi. İkinci haftada yapılan “Sanatla buluşuyoruz etkinliği” ile Nasreddin Hoca oyunu sahnelendi. Üçüncü hafta ise Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde “Birlikte çikolata yapıyoruz” etkinliğiyle katılımcılar çikolata atölyesinde, çikolata yapımı öğrendi. Son haftada ise katılımcılar, Atakum Sahili, Amisos Tepesi, Bandırma Vapuru Müzesi ve Oyuncak Müzesi rotasında ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra Ömer Halisdemir Parkı’nda sertifika töreni için bir araya geldi. Törende; Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Yalnız, projeye katılanlara sertifikalarını takdim etti.