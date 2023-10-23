HATAY (İHA) – Hatay’da Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla organize edilen "100. Yıl Sofrası" etkinliğinde depremzede çocuklar doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da depremin yaraları sarılıyor. Polimeks Holding, Belen ilçesinde bulunan "Basketbol Köyü"nde Cumhuriyet’in 100. yılına özel depremzede çocuklar için bir kutlama gerçekleştirdi. Depremzede 350 vatandaşın yaşadığı ve 100 konteynerin bulunduğu geçici yaşam merkezinde; etkinliğe çok sayıda çocuk ve ailesi katıldı. Çeşitli gösteriler ile başlayan etkinlik, çocuklar ve ailelerine yemek servisiyle devam etti. Polimeks Holding bünyesindeki Tasigo Eskişehir’den Cengiz şef, Alavya’dan Hüseyin şef ve Erra Art Farm’dan Fatih şef Basketbol Köyü’nde buluşarak kent sakinlerine yöresel lezzetler sundu. Yöresel lezzetlerin servisinin ardından etkinlik çocuklara; pamuk şeker, mısır, macun, patlamış mısır ve içecek ikram edilmesiyle sona erdi. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi ve ikramların tadını çıkarttılar.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, depremin ardından çocukların psikolojisinin onarılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Burada katılımın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızın çok sevindiğini görüyoruz. Bu şunu gösteriyor, deprem sonrası büyük hasar alan bu kentte çocuklarımızın psikolojisinin düzelmesi ve yeniden onarılması için böyle etkinliklere çok ihtiyaç var. Bu etkinliği 100. yılda anlamlı bir hale getirenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Polimeks Holding Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Aykanat da etkinlikte çocukların sevinçli olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla burada depremzede vatandaşlarımızla bütünleşerek bayramı kutlamak istedik. Vatandaşların katılımı çok iyi, çok mutluyuz. Çocuklar sevinçli, halkımız çok güzel. Daha nice yüzyılları sevgili Atatürk’ümüzün doğruları ile yaşayacağımıza inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yol doğrultusunda 100. yılına giren Cumhuriyetimiz hepimize kutlu olsun" dedi.

Depremzede Tuğba Köken, etkinliğin evlatları için güzel bir eğlence olduğunu söyleyerek, "Bu etkinliği güzel buldum. Çocuklara bir eğlence oldu. Seviniyor çocuklarımız, mutluyuz" diye konuştu.

Konteyner kentte yaşayan depremzede Tansu Günal ise çocuklarının doyasıya eğlendiklerini dile getirerek, "Çok beğendik, etkinlikten memnun kaldık. Teşekkür ederiz herkese. Çocuklarımız doyasıya eğleniyor" ifadelerini kullandı.