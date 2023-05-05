Kocaeli’de misafir edilen depremzede çocuklar, kendileri için düzenlenen eğlenceli etkinliklerde ağırlandı. Bilim, sanat, müzik ve spor atölyelerine katılan çocuklar, İstanbul’u gezdi, ata bindi, bowling, buz pateni ve lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden Kocaeli’ye gelen öğrenci ve öğretmenleri Aytepe Diriliş Gençlik Kampında ağırladı. Misafirler, Aytepe Diriliş Gençlik Kamplarında bilim, sanat, müzik ve spor atölyelerine katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da deprem bölgesinden gelen öğretmen ve çocukların SEKA Park’taki mutluluğuna ortak olup, akşam yemeğine katıldı.

Depremden etkilenen 290 öğrenci ve 10 öğretmen için ayrıca İstanbul gezisi ve Kocaeli içinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler Kocaeli’de Ormanya ile Bilim ve Kağıt Müzesi’ni inceleme fırsatı bulurken, İstanbul gezileri de düzenlendi. Uçurtma Şenliği’ne katılan, bowling, buz pateni ve lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı bulan gençler, at binmenin heyecanını da yaşadı.

"Bugünleri birlikte geçireceğiz"

Depremzede çocuklarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sizleri Kocaeli’de misafir etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şu anki durumu tanımlayabilecek tek bir kelime var o da mutluluk. Kocaeli artık sizin eviniz. 6 Şubat’ta Türkiye bütün herkesin yüreklerini dağlayan o büyük afete uyandığında bizim ekiplerimiz hemen sahaya çıktı. İlk haber Kahramanmaraş’tan gelmişti. İtfaiye, kurtarma ekiplerimiz, yemek tırlarımız önce Kahramanmaraş’a gitti. Ardından bir haber geldi. ’Hatay’da durum daha kötü’ dediler. Biz de ayrı bir ekiple Hatay’a doğru yola düştük. İlk geldiğimizde 1999 yılında Kocaeli’de yaşanan depremi hatırladık. Bizde bir gece saat 03.02’de bir depremle uyanmıştık. Yakınlarımızı kaybetmiştik. İçinde yaşadığımız güzel evlerimizi kaybetmiştik ama umudumuzu kaybetmemiştik. Mustafa Kemal Atatürk’ün, dediği gibi, ’Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.’ Ne zaman kaybedersiniz? Umudunuzu kaybettiğinizde kaybedersiniz. Bugünler geçecek. Bugünleri birlikte geçireceğiz, bu zorlukların hepsinin üstesinden birlikte geleceğiz. Dünden güne hayat toparlanıyor. Bir iki sene sonra bambaşka olacak. Şunu asla unutmayın gençler; sizin büyüklerinizin yaptığı hatayı sizler yapmayın" dedi.

Başkan Büyükakın, yemek sırasında kendisinden tablet isteyen öğrencilerin talebini karşılıksız bırakmadı ve en kısa sürede temin edileceğini söyledi.