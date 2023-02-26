Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, ilçe yurdunda kalan depremzede çocuklar için getirdikleri bisikletler ile yüzleri güldürdü.

Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, ilçe yurdunda kalan depremzede çocuklar için getirdikleri bisikletler ile yüzleri güldürdü.

Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da vatandaşlar tek yürek olurken, afet bölgelerinden gelen depremzede vatandaşlar da yurtlara yerleştirildi. İl genelinde bulunan depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve psikolojik destek sağlamak için Aydınlılar ve kurumlar da seferber oldu. Aydınlılar depremzede aileleri yalnız bırakmazken, gerçekleştirilen etkinliklerle de depremzede çocuklara moral oluyor. Bu çerçevede harekete geçen Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü de Hacı Mustafa Efendizade Yurdu’nu ziyaret etti. Depremzede çocuklarla buluşan kulüp üyeleri, yanlarında getirdikleri 15 bisiklete depremzede çocuklar için hediye ederken, küçük kardeşleriyle birlikte bisiklet sürdü. Gerçekleştirilen etkinlikte depremzede çocukların yüzünü güldüren kulüp üyeleri, yaraların birlikte ve sevgiyle sarılacağına dikkat çekti. Karşılarında bisikletleri gören çocuklar ise gün boyu doyasıya eğlendi.