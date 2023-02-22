Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta, Trabzon’dan gelen gönüllüler çocuklar için oyun çadırları kurarak onlarla oyunlar oynadı.

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta, Trabzon’dan gelen gönüllüler çocuklar için oyun çadırları kurarak onlarla oyunlar oynadı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki yıkıcı depremin yaraları sarılırken, Trabzon’dan gelen 3 gönüllü depremzede çocuklar için oyun çadırı kurdu. Çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak için Trabzon’dan geldiklerini söyleyen gönüllüler çocuklarla oyunlar oynadı.

Öte yandan bölgede psikososyal destek ekipleri de çocukların mutlu olması ve depremde yaşadıkları travmayı atmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

“Çocukların bir nebze de olsa deprem psikolojisinden çıkmasını hedefledik”

Çocukları eğlendirmek için kendilerine verilen yardımları da bölgeye ulaştırdıklarını söyleyen Ceyhun Sekban, “İlk önce çocukları eğlendirmek, sevindirmek ve gelen destekleri burada arkadaşlarla beraber ulaştırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çocukların bir nebze de olsa deprem psikolojisinden çıkmasını hedefledik. Elimizden geldiğince gönüllü olarak bu işi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Gönüllü Mehmet Akif Akyurt da, “Yiyecek ve ihtiyacın bölgeye geldiğini ve çocukların da eğlenmeye ihtiyacı olduğunu söylediler. Biz de gönüllü olduk buraya kadar geldik. Yani bir güler yüz, bir tebessüm yaptırabileceksek ne mutlu bize” diye konuştu.

“Tek amacımız çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek”

Çocukların kalplerine dokunmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Alay Sekban, “Yaklaşık 700-800 kilometre yol yaptık. Depremin yaraları bir şekilde sarılıyor ama bir nebze olsun çocukların kalplerine dokunmak için elimizden geldiğince biz de arkadaşlarımızla birlikte alanda bulunduk. İki farklı lokasyonda güzel bir etkinlik çadırı oluşturuyoruz. Özellikle bizi burada yalnız bırakmayan değerli Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Danışmanı Ali Faik beye ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük’e çok teşekkür ederim. Geldiğimiz andan itibaren bizimle kontak kurarak iletişim halinde oldular. Herkes çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyor, koordineli bir şekilde alana gelsinler. Tek amacımız çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek” ifadelerini kullandı.