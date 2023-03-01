Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığının KYK yurduna yerleştirilen depremzede çocuklarla birlikte ailelerini ziyaret ederken, temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci eşliğinde gerçekleşen ziyaret ile çocuklar hoşça vakitler geçirdi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığının KYK yurduna yerleştirilen depremzede çocuklarla birlikte ailelerini ziyaret ederken, temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci eşliğinde gerçekleşen ziyaret ile çocuklar hoşça vakitler geçirdi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen ve afet bölgelerinden gelen vatandaşların bir kısmı Sivrihisar’daki KYK yurduna yerleştirildi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü gerçekleştirdiği ziyarette depremden etkilenen aileler ile sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Hamid Yüzügüllü onlarla oyunlar oynadı. Temsili Nasreddin Hoca’nın anlattığı fıkralarla ve yapılan çeşitli etkinliklerle çocukların yüzü güldü. Bildikleri fıkraları Nasreddin Hoca’ya anlatan çocuklar en çok da Nasreddin Hoca’nın eşeğinin nerede olduğunu merak etti.

Depremin simge çocuğu Tanem’in yeni evi Sivrihisar oldu

Hatay’daki yaşadıkları apartmanın enkazından 101 saat sonra kurtarılan ve depremin simge çocukları arasında yer alan 8 yaşındaki Tanem Safiye Okur da Sivrihisar’daki KYK yurdunda kalıyor. Enkaz altında iken babası ile taş, kâğıt, makas oyunu oynayarak hayatta kalma mücadelesi veren Tanem, artık bu oyunu yeni arkadaşları ile birlikte Sivrihisar’da oynuyor. Tanem Safiye Okur Nasreddin Hoca’nın Sivrihisarlı olduğunu öğrenince çok şaşırdığını söyledi. Temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci’nin “Çocuklar 815 yaşında olduğumu biliyor musunuz?” sorusu üzerine Tanem “Ama nasıl olur Nasreddin Hoca? Sen yaşıyorsun, bize fıkralar anlatıyorsun.” demesi herkesin yüzünde tebessüme neden oldu.

Çocuklar da Nasreddin Hoca fıkralarını anlattılar

Temsili Nasreddin Hoca’dan fıkralarını dinleyen çocuklar, Nasreddin Hoca fıkralarını Ömer Özgeneci’ye anlatmak istediler. Birçok fıkranın çocuklar tarafından bilindiğini gören Özgeneci mutlu olduğunu ifade ederek “Çocuklarımızın, Sivrihisar’ın değerlerinden Nasreddin Hoca’yı biliyor olması mutluluk verici. Yüzyıllar geçmesine rağmen bu topraklarda yetişen her çocuk ne mutlu ki aynı fıkralarla gülümseyebiliyor. Acılarını Nasreddin Hoca fıkraları ile dindirebiliyor. Çocuklar “Nasreddin Hoca” diye bana seslenirken bile tebessüm ediyor ve eşeğimin nerede olduğunu soruyorlar. ” dedi.

Sıra ile bildikleri fıkraları temsili Nasreddin Hoca’ya anlatan çocuklar, Ömer Özgeneci’ye bakarak resmini çizdiler akabinde çizdikleri resimleri Özgeneci’ye hediye ettiler.

“Sivrihisar’da hep birlikte el ele vererek depremzedelerin yaralarını saracağız”

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Depremzede çocuklarımızın yüzlerini gülümsetmeye, ailelerinin yanında olmaya geldik. Yaşadığımız zor günlerin ardından yaraları hep birlikte, tüm gücümüzle sarmaya çalışıyoruz. Deprem sonrasında Sivrihisar KYK yurduna yerleştirilen ailelerimizi ziyaret edip, sohbet ettik. Depremin izlerini biraz olsun hafızalarından silelim istedik. Çocuklarımız yeniden gülsün istedik. Evlatlarımız için çok güzel bir oyun odası hazırladık. İçerisine eğitici ve öğretici oyuncakların yanı sıra belediyemiz atölyelerinde onlar için özel olarak yapılan oyuncaklarımızı koyduk, hediyelerle güzel yüzlerinde tebessüm olduk. Tabii bir de Sivrihisarlı Nasreddin Hocamız var, Nasreddin Hocayı gören çocuklar mutluluktan yerlerinde duramazken aileleri de bir nebze olsun mutlu oldular. İlçemize gelen depremzede vatandaşlarımızla artık biriz ve beraberiz, Sivrihisar’da hep birlikte el ele vererek onların yaralarını saracağız.” dedi.