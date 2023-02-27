Şehzadeler Belediyesi, depremden sonra Manisa’ya gelen depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor. Ayşe Hafsa Sultan KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzedeler ve çocukları için moral etkinliği düzenleyen belediye görevlileri tarafından hazırlanan programla keyifli saatler yaşattı.

Şehzadeler Belediyesi, depremden sonra Manisa’ya gelen depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor. Ayşe Hafsa Sultan KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzedeler ve çocukları için moral etkinliği düzenleyen belediye görevlileri tarafından hazırlanan programla keyifli saatler yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden Şehzadeler Belediyesi, bölgede yaptığı çalışmalara deprem sonrası Manisa’ya gelen depremzedeler için yaptığı çalışmaları da ekledi. Depremin ilk saatlerinden itibaren 70 personel ve 33 iş makinasını arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgelerine yönlendiren Şehzadeler Belediyesi, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyalarında da aktif rol aldı. Deprem bölgesinde 5 bin kişilik bir mobil aşevi kuran Şehzadeler Belediyesi, depremzedeler için vatandaşların yaptığı yardımları 100’ün üzerinde personel ve 22 araç ile mahallelerden topladı, tasnif etti ve bölgeye yönlendirdi. Yapılan çalışmalara Manisa’ya getirilen depremzede ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara moral vermeye yönelik çalışmalar da eklendi.

Ayşe Hafsa Sultan KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzedeler ve çocukları için moral etkinliği düzenleyen belediye görevlileri hazırlanan programla keyifli saatler yaşattı. Hacivat ve Karagöz gibi gölge oyunlarının, palyaço gösterileri ve çeşitli oyunların yer aldığı programda misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunularak onlara keyifli saatler yaşatıldı. Hafta sonu gerçekleştirilen programda depremzede çocuklar gönüllerince eğlenerek depremin izlerini silmeye çalıştı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi tüm imkanlarıyla depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu ve olmaya da devam edecek. Büyük bir felaket yaşadık ancak bu felaketin açtığı yaraları da birlikte saracağız" dedi.