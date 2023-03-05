Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay Defne’de kurduğu çadır kentte Kocaeli Berberler Odası, depremzede çocukları eğlendirmek için performans sanatçısı Ali Güneyli ile anlaşarak program düzenledi. Charlie Chaplin kılığına giren Güneyli, çadırları ziyaret ederek çocuklarla oyunlar oynayıp, resimler yaptı. Güneyli’nin performansı depremzede miniklerin yüzünü güldürdü.

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