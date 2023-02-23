Deprem bölgesinden Eskişehir’e gelen çocukların eğlenmesi için çalışma yapan gönüllüler, eğlence merkezinde düzenledikleri oyun etkinliği ile miniklere depremin etkilerini birkaç saatliğine de olsa unutturmaya çalıştı.

Deprem bölgesinden Eskişehir’e gelen çocukların eğlenmesi için çalışma yapan gönüllüler, eğlence merkezinde düzenledikleri oyun etkinliği ile miniklere depremin etkilerini birkaç saatliğine de olsa unutturmaya çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremeler belki de en çok çocukları etkiledi. Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde bulunan bir çocuk aile eğlence merkezi, depremzede çocuklar için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gönüllülerden oluşan bir ekip şehre bölgeden gelen 20 bine yakın depremzededen çocuklara ulaşarak, onlar için etkinlik düzenledi. Eğlence merkezine özel servislerle gelen çocukları, gönüllü ekip beyaz karanfil ve ikramlarla karşıladı. Daha sonra palyaçoların balon verdiği ve yüzünü boyadığı çocuklar, dev oyun alanında diğer arkadaşları ile kaynaşarak, depremin şokunu bir nebze de olsa atmaya çalıştı. Neşeli çocuk çığlıklarının bolca olduğu akşamda çocuklar doyasıya eğlendi.

“Yaşadıkları acı şeyleri unutabilmeleri için üç saatlik bir organizasyon”

Etkinliğin organizasyonunda görevli olan gönüllü Duygu Yılmaz, çocuklara birazda olsa depremin yıkıcı etkisini unutturmak amacında olduklarının altını çizdi. Destek veren herkese teşekkür eden Yılmaz, “Biz yaşanan bu acı olayın ardından ailelerimizi her zaman desteklemeye çalıştık. Sonrasında çocukların çok mutsuz olduğunu gördüğümüzde duyarsız kalamadık. Çocuklar gülsün, eğlensin istedik. Onlara da değişiklik olacağını düşündük. O yüzden bu şekilde bir organizasyon aklımıza geldi. Liste olarak ailelerin isimleri bizde vardı. Tek tek hepsine ulaştık. Hepsi olumlu görüş belirtince güzel oldu. Palyaçolar, yiyecekler ve oyun alanları tamamen onlar için tahsis edildi. Diledikleri gibi bir şeyler yiyerek oyunlar oynayabilecekler. Yaşadıkları acı şeyleri unutabilmeleri ve birkaç saat çocukluklarını yaşayabilmeleri için üç saatlik bir organizasyon. Mutlu olmalarını diliyorum” diye konuştu.

“Çocuklarımız bir nebze de olsa deprem duygusundan uzaklaşmış oldular”

Malatya’daki sarsıntıda evi ağır hasar alan ve 3 çocuğu ile Eskişehir’e gelen Emel Tuna etkinliğin anlamlı olduğunu söylerken, “Depremde evimiz etkilendi. Ağır hasarlı durumda, orada kalacak yerimiz olmadığı için Eskişehir’e geldik. Şu an kız kardeşimin yanında kalıyoruz. Çocuklarımla beraber kendimi toparlamaya çalışıyorum. Çocuklarım deprem şokunu bir türlü atamadılar. Uyku bozukluğu, baş dönmesi ve yeme bozukluğu rahatsızlıkları var. Yalnız kalamamaya başladılar. Büyükler bile zor atlatırken, çocukların bu olayı atlatmaları daha uzun sürecek. Ben bu etkinlikten çok memnun kaldım. Çocuklarımız bir nebze de olsa deprem duygusundan uzaklaşmış oldular. Her gece ‘Acaba burada da deprem olur mu?’ korkusuyla yaşıyorlar. Çocuklarım benden ayrılmadan aynı yatakta yatıyoruz. Dolayısıyla bu etkinlik onlar için duygusal olarak da bir gelişim sağlıyor. Korku dolu saatleri de unutacaklar” ifadelerini kullandı.

“Yaşadığım deprem çok kötü bir olaydı”

Emel Tuna’nın en büyük oğlu çocuğu olan Tunahan Tuna, ise depremin etkilerinden ve etkinlik hakkında, “Kısacası yaşadığım deprem çok kötü bir olaydı. Sadece bunu diyebilirim, bu anlatılmaz yaşanır. Etkinlik güzel ve eğlenceli. Kardeşlerimle geldik. Kaydırak çok eğlenceli olduğu için kardeşimle oradan kaydık ayrıca zıplama yerleri de çok eğlenceli” dedi.