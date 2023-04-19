Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da depremzede çocukların yüzleri, düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle gülüyor.

Sosyalben Vakfı’nın Umut Tırı depremden etkilenen çocuklara psikodestek vermek için uzman psikologlarla birlikte Adıyaman’a geldi. Altınşehir Mahallesi’nde bulunan çadır kentte yerleşen Umut Tırında bir birinden farklı etkinlikler düzenleyerek çocukların yüzünü güldürüyor. Uzman psikologlar eşliğinde yapılan çeşitli etkinliklerle zaman geçiren depremzede çocukların mutlulukları da yüzlerine yansımaya başladı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Sosyalben Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, "Umudu birlikte taşıyoruz, umudu birlikte taşımaya ihtiyacımız var dedik. Dolayısıyla tırın rotası 5 Nisan’da Adana’dan başladı. Ve 23 Nisan’da Malatya’da sonlanacak. İlk rotasını sonlandırıyoruz olacağız bugünde Adıyaman’dayız. Çocukların bu tarz aktivitelerle kendini ifade etmeye yaşadıklarını, kaleme, kağıda, müziğe, spora dökmeye oldukça ihtiyaçları var. Dolayısıyla sosyal destek tek seferlik bir iş değil aslında en uzun soluklu çalışmalardan bir tanesi olması gerekiyor. Bu noktada Sosyalben Vakfı olarak uzmanlık alanımız çocuklar olduğu için çocuklar tarafını bu Umut Tırıyla birlikte üstlenmiş olduk” diye konuştu.

Çocuklar ise yapılan etkinliklerden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.