Erzincan’da deprem felaketini yaşayan çocukların yaraları eğlenceli oyunlar oynayarak sarılıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden dolayı korku ve paniği yaşayan çocuklarda depremin izlerinin çocukların bilincinden silinebilmesi adına Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Depremlerden etkilenerek Erzincan’a gelen ve KYK yurtları ile misafirhanelerde kalan aileler ve çocukları için oluşturulan etkinlik ve oyun alanlarında müzik eşliğinde oyunlar, boyama etkinlikleri, kitap okuma alanları gibi oluşturulan oyun alanlarında, psikososyal destek maksatlı program gerçekleştirildi.

Programda depremzede aileler ile bir süre sohbet eden; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak daima sizlerin yanındayız ve depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Bizler büyük bir aileyiz, sizlerde bizim ailemizin bir parçasısınız” dedi.

Konuşmanın ardından İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan eğlence parkında çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.