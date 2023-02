Kastamonu’da gönüllü üniversite öğrencileri, misafir edilen depremzede çocukların travmalarını oyun alanlarında vakit geçirerek silmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören depremzedeler, Türkiye’nin dört bir yanındaki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda ağırlanıyor. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da depremin yaraları sarılıyor. Afet Koordinasyon Merkezi’nden yönlendirilen veya kendi imkanlarıyla Kastamonu’ya gelen depremzedeler, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına ve Yolkonak Gençlik Kampı’na yerleştirildi. Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ve Kızılay gönüllüleri, yurtlarda kalan depremzede çocukların travmalarını oyun alanlarında vakit geçirerek silmeye çalışıyor.

"Onlar için varız elimizden geleni yapıyoruz"

Genç Kızılay Etkinlik ve Organizasyon Birimi Başkanı İlayda Yaren Balcı, "Biz burada afetzede çocukların kafasını dağıtması için oyun alanı oluşturduk. Buraya gelen oyuncaklarla beraber onlarla oyunlar oynuyoruz. Sağ olsunlar çevreden bir sürü oyuncak geldi. Bunları hem çocuklara hediye ediyoruz hem de burada oynuyorlar kafalarını dağıtıyorlar. Gerçekten çok etkilenmişler. En azından burada onların eğlendiğini görmek bizleri de mutlu ediyor. Ailelerden de tepkiler çok güzel bu yönde: ’Çocuğumun ilk defa güldüğünü gördüm’ diyorlar. Biz burada onlar için varız elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Sosyalleşmeye de ihtiyaçları var"

Depremzede çocukların her zaman yanında olduğunu söyleyen üniversite öğrencisi Mehmet Demiray, "Kastamonu Üniversitesi ekibi olarak bizde çocukların her zaman yanındayız. Çocuklar öğretim hayatında okula gidemiyor. Eğitim sadece okuldan ibaret değil. Sosyalleşmeye de ihtiyaçları var. Enkazın altından çıkanların biraz olsun acılarını dindirmek ve yüzlerini güldürmek için uğraşıyoruz. Kastamonu Üniversitesi olarak her zaman yanlarındayız" diye konuştu.