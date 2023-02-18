Kahramanmaraş depremlerinde yaraları sarmak için seferber olan Mersin, yaklaşık 200 bin depremzedeyi ağırlarken, devlet tüm kapılarını vatandaşlara açtı. Yurtlarda kalan vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılanırken, özellikle çocukların yaşadıkları şoku atlatması için çeşitli etkinlikler yapılarak çocuklar sevindiriliyor.

Kahramanmaraş depremlerinde yaraları sarmak için seferber olan Mersin, yaklaşık 200 bin depremzedeyi ağırlarken, devlet tüm kapılarını vatandaşlara açtı. Yurtlarda kalan vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılanırken, özellikle çocukların yaşadıkları şoku atlatması için çeşitli etkinlikler yapılarak çocuklar sevindiriliyor.

Mersin, tüm birimleriyle deprem bölgesine ve depremzedelere destek vermeye devam ediyor. Bu desteklerin başında ise konaklama hizmetleri geliyor. Gerek Valilik gerekse belediyelerin hazırladığı yerlerde depremzede vatandaşların konaklama ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Özellikle çocukların yaşadıkları şoku atlatması için çeşitli etkinlikler yapılırken, oyunlarla bu zorlu süreç aşılmaya çalışılıyor. Oynadıkları oyunlarla mutlu olan çocukların yüzleri gülüyor.

"Bu kadar acıyı iyileştirmenin tek yolu oyun oynamak"

Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdunda yapılan etkinlikle ilgili konuşan Can Çavga, normal zamanda da çocuk-ebeveyn etkinlikleri yaptıklarını söyledi. Bu kadar acıyı iyileştirmenin tek yolunun oyun oynamak olduğunu vurgulayan Çavga, "Yaptığımız en iyi şey de oyun oynamak. Buraya da sadece oyun oynamaya geldik. Sağ olsunlar yetkililer de izin verdi. Oyun oynamanın o kadar çok iyileştiriciliği var ki çocukların yanında aileler de mutlu oluyor. O yüzden sadece oyun oynamamız gerekiyor gibi geliyor. Ancak bu travmaları bu şekilde atlatabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii burada kendiliğinden gelişen bir sürü olaylar oldu. Biz etkinliğe başladıktan sonra gönüllü bir sürü arkadaşımız da palyaço kıyafetleriyle dahil odu. Bu mükemmel bir şey. Çocuklar oyun oynayarak kendinden geçiyor. Şu anda bu anı yaşıyorlar. Şu anda bütün her şeyi unuttular. Sadece burada oyun oynuyorlar. Biz, burayı geldikleri yerden belki daha güzel olmayabilir ama daha eğlenceli göstermeye çalışıyoruz. Çocuklara, evet kötü şeyler yaşadınız ama burada daha çok oyun var, burada da çok eğlence var, burada daha çok yarışmalar var diyoruz. İnanın hediyeler istemiyorlar. Çocukları elinden tutun yuvarlak yapıp, hadi oynayalım desek onlar bununla mutlu oluyor" dedi.

"O evden çıktığımıza halen inanmış değilim"

Hatay’da depremden evi yıkılınca Mersin’e gelen ve yurtta kalmaya başlayan 3 çocuk annesi Serap Eroğlan ise depremde bir sürü kayıp yaşadıklarını ve evlerinin yıkıldığını dile getirdi. Şu anda çok zor bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Eroğlan, "Allah yardımcımız olsun. Bunun tarifi yok. Biz dükkanlar hariç 4 katlı bir binada yaşıyorduk. Sarsıntıda direkt evimiz çöktü ve biz enkaz altında kaldık. Yakınlarımın yardımıyla ben ve 3 çocuğum enkazdan çıkartıldık. O evden çıktığımıza halen inanmış değilim. Dışarı çıktığımızda çok mutlu oldum. Allah razı olsun, buraları da bize açtılar. İnşallah düzeleceğiz. Tabii bugünkü etkinlik gerçekten bizi çok mutlu etti. Hem kendimiz için hem çocuklar için güzel bir aktivite oldu. Biz de moral bulduk. Etkinlikler devam ederse iyi olur. Çünkü çocuklarım halen korkuyor. Artık çocuklarımız yalnız başına lavaboya bile gidemiyor. Sürekli yanlarında olmamızı istiyorlar. Sürekli ağlıyorlar, korkuyorlar sanki bir şey olacak gibi hissediyorlar" ifadelerini kullandı.