Adana’da kebapçılık yapan Yaşar Aydın, depremzede çocukları Ramazan Bayramı’nda ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da unutmayarak oyuncaklarla gönüllerine dokundu.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açarken, Adana’da kebapçılık yapan Yaşar Aydın depremin ilk gününden bu yana her ile tek tek giderek depremzedelere destekte bulundu. 11 ilde ki depremzedelere kebap yapan Aydın, geçen gün de Hatay’daki konteyner kente gitti Burada çocuklarla oyunlar oynayan Aydın, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Ramazan Bayramı nedeniyle binlerce çocuğa oyuncak dağıttı.

Desteklerinin süreceğini aktaran Yaşar Aydın, "Elimden geldiğince bu insanlara ve çocuklara destek oluyorum. Onları devletimiz hiç yalnız bırakmıyor ama bizlerde desteklerimizle onların yalnız olmadığını hatırlatmamız lazım. Bugün on binlerce çocuk oyuncaklara kavuşunca çok mutlu oldu. Onların mutluluğu her şeyden önemli" diye konuştu.