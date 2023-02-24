Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden olan Hatay’da askerler depremzede çocuklara oyuncak vererek sevindirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden olan Hatay’da askerler depremzede çocuklara oyuncak vererek sevindirdi.

"Asrın felaketin" de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ki depremzede aileleri başka illerde görev yapan askerler ziyaret etti.

Askerler depremzede çocuklar ile yakından ilgilenerek onlarla oynayıp oyuncak dağıttı. Çocuklar ve aileleri askerlere teşekkür etti.