Düzce’de misafir edilen depremzede çocuklar Çanakkale Ruhumuzda Var konulu tiyatro gösterisi sergilediler.

Düzce Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlik Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından depremzede öğrencilerin şiir dinletisi, tiyatro sahneleri ve slayt gösterisi ile devam etti.

Hediye takdimlerinin ardından teşekkür konuşması yapan Müftü Osman Aydın “Bizlere tekrar Çanakkale ruhunu yaşatan ve Türk gençliğinin emin ellerde olduğunu gösteren bu programın hazırlanmasında emeği geçen başta Din Hizmetleri Uzmanı Gülkibar Kızılcaoğlu ve tüm ekibini tebrik ediyorum. Yoğun bir katılım gösteren din gönüllüleri, depremzede ailelerimiz ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.