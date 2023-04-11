DÜZCE (İHA) – Deprem felaketinin ardından Hatay’dan Düzce’ye gelerek KYK yurdundan kalmaya başlayan depremzede çocuklar, yurtta görev yapan güvenlikçilere şiir yazarak teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgesinden ayrılan bazı aileler, Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Zahid-ül Kevseri kız öğrenci yurdunda konaklıyor. Depremin yıktığı Hatay’dan Düzce’ye gelen Balo ve Tekel ailelerinin 7 yaşındaki kızları Ayşegül Balo ve 8 yaşındaki Ravza Gül Tekel, yurttaki yaşantılarına kısa sürede alışırken, kendilerine kol kanat geren yurt özel güvenlikçilerini de unutmadı. Minikler, kendileriyle yakından ilgilenen özel güvenlikçilere şiir yazarak teşekkür etti.