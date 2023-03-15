Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trabzon’a gelerek aileleriyle birlikte Doğu Karadeniz Öğrenci Yurduna yerleştirilen çocuklar, kendileri için düzenlenen çeşitli etkinliklerde depremin acısını unutmaya çalışıyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen farklı etkinliklerle bir araya gelen depremzedeler, depremin acısını unutmaya çalışırken farklı el sanatları da öğreniyor.

Malatya’dan gelen Kerim Ekici, etkinlikler sayesinde rahatladığını belirterek, “Seramik boyama yapıyorum. İki haftadır buradayım. Badminton, voleybol oynadım, resim yapıyorum. Genellikle hocalar eşliğinde spor etkinlikleri oluyor. kafam dağıldı” derken, Gaziantep’ten gelen 12 yaşındaki Büşranur Tam ise “Depremde sallandık, çok korktum. Hemen "çök, kapan, tutun’ yaptım. Deprem bittikten sonra hemen aşağıya indim. Burada boyamalar, resim yaptım, zekâ oyunları oynadım günüm hep böyle güzel geçti . Yeni arkadaşlar edindim, yurttaki herkesi tanıyorum. Normalde evimize dönecektik ama kardeşim burada hastaneye yattı o yüzden buradayız” diye konuştu.

3 depreme de evinde yakalandı

Oğlu ile birlikte Malatya’dan gelen depremzede Elanur Batur ise “Evlerimiz ağır hasarlıydı, AFAD ekipleri buraya yönlendirdi. Çok memnunum, her şey var burada. Çocuklarımız eğleniyor, bizde eğleniyoruz. Boyama yapıyorum. Kurslara katıldım; aşçılık, takı gibi. İki haftadır buradayım, memnunum. Ben ve oğlum buradayız. Benim ailemden kayıp yok. Yaşadıklarım çok ağırdı. Anlatılmaz, yaşanır. 3 depremi de evimde yaşadım ben, enkaz altında kalmadım” dedi.

Çocuklar çok mutlu oldu

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde alan şefi olarak görev yapan Özlem Birincioğlu da etkinlikte çocukların yaptıklarıyla çok mutlu olduğunu görmeleri kendilerini çok sevindirdiğini kaydederek, “Doğu Karadeniz Öğrenci Yurdunda kalan depremzedelere nasıl faydamız olabilir diye düşündük. Bunun kapsamında bu hafta ve önümüzdeki haftalarda yetişkinlere yönelik hem moral, motivasyon arttırıcı hem de dikkatlerini dağıtıcı etkinlikler için takı, üç boyutlu rölyef, çiçek yapımı, giyim, el sanatları, resim, ahşap boyama, sepet yapımı, ipek koza örücülük, deri çanta yapımı gibi etkinlikler düşündük ve uyguluyoruz. Çocuk gelişimi ile ilgili hikâye anlatımında çok iyi uzmanlar, TRT’ de çalışan arkadaşlarımız gelip çocuklarımıza moral verecekler. Çok talep vardı. Takı ve ahşap boyama vardı, çocuklar çok mutlu oldular. Kendi takılarını kendileri yaptılar. Küçük hediyelerimiz oldu ve bu onları çok mutlu etti. Onların yüzü biraz da olsa güldüğünde biz çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.