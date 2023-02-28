Bartın Ulus ilçe merkezi Apdipaşa beldesinde depremzede çocuklara uyku tulumu, yün atkı, bere ve yelek dikildi.

Bartın Ulus ilçe merkezi Apdipaşa beldesinde depremzede çocuklara uyku tulumu, yün atkı, bere ve yelek dikildi.

Ulus ilçesi Halk Eğitim Merkezinde kursiyerler ve gönüllü kadınların katılımı evlere verilen ekipmanlarla depremzedeler için çeşitli tekstil ürünleri dikildi. İş adamları ve esnafın malzeme desteğiyle dayanışma sağlanıyor.

Eğitim merkezine gönüllü katılan Sevil bostancı, "Halk eğitim merkezimizde bütün depremzedelere yardım için geldik gönüllü olarak geldik ve depremzede uyku tulumu dikiyoruz. Depremzede kardeşlerimize. Gerçekten ciğerlerimiz yandı. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Nermin Kaba ise "Yardım amaçlı geldim. Depremzedeler için çok üzüldüm. Çok üzgünüz. Allah kimsenin başına vermesin. Bizim başımıza da gelebilir. Yardım amaçlı buradayız. Çorbada tuzumuz bulunduysa, bize ne mutlu" dedi.

Ulus Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Neslihan Öztürk ise şunları söyledi:

"Kursiyerlerimize beraber depremzedelerin bu zor süreci kolay atlatmalarına çalışıyoruz. Çünkü çok büyük afet. Bu süreci kolay hastalıksız atlatabilmeleri için uyku tulumları dikiyoruz. Bu süreç devam edecek, Bu yardımlar kesilmeyecek. Kursiyerlerimiz hepsi gönüllü dualarımızla beraber ürettiğimiz giysileri göndereceğiz inşallah."

Halk Eğtim Merkezi Müdürü Kubilay Kocamanel de "Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra yaralarımızı saralım düşüncesiyle merkezimize bağlı el sanatları kurslarımız ilçe merkezinde, 2 beldemizde çalışmaya başladık. Bulunduğum ilçe merkezindeki kursumuzda, 1-4 yaş arası çocuklarımıza tulum üretmekteyiz. Apdipaşa beldemizde yün atkı bere ve yelek örmekteyiz. Yaralarımızı hep beraber sarmak için buradayız el ele vermiş durumdayız. Bizler bir nebze de olsa bir yararımız olur mu diye düşündük. Buraya geldik çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.