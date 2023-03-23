Hatay’ın Dörtyol ilçesinde depremzedelerin barınmaları için kurulan çadır kentte kalan öğrencilere polisler tarafından uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

İlçede Numuneevler Mahallesinde kurulan çadır kent alanına konuşlanan Mobil Trafik Eğitim Tırında görevli trafik polisleri, depremzede çocuklarla yakından ilgilenerek eğitim veriyor. Bu çerçevede depremzede 250 öğrenciye uygulamalı olarak karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar başta olmak üzere bir çok konu anlatıldı. Özellikle gece yolda yürürken yapılması gerekenler, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar ile toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirme de yapıldı.

Eğitime katılan öğrencilere kurulan parkurda trafik ekipleri tarafından akülü bisiklet sürüşü de yaptırıldı.