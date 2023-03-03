Etkinlikte çocuklara uçurtma, polis şapkası ve şeker hediye edildi.

Karahıdır Şemsettin Sami Erkek Yurdu bahçesinde gerçekleşen etkinlikte depremden kalan izleri silerek onları iyileştirmek, geleceğe yönelik umutlarını yeşertmek ve güzel vakit geçirmelerini amacıyla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Yunus ekipleri uçurtma uçurdu.

Kırklareli’nde misafir edilen depremzede çocuklar için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uçurtma şenliği düzenlendi.

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