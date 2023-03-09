Safranbolu Belediyesi Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevine depremzede ailelerin çocukları ücretsiz alınacak.

Belediye Meclisinin 7 Mart’ta yapılan 2. oturumda oy birliği ile alınan kararla depremzede ailelerin çocuklarının kreşe ücretsiz kayıt olabileceği kararı alındı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu ve belediye olarak deprem bölgesinden gelen misafirlerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Alınan karardan mutluluk duyduğunu belirten Köse, "Deprem bölgesinden misafirlerimiz 36-72 ay yaş grubu arasındaki çocuklarını Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevimize güvenle getirebilirler. Alanında uzman öğretmenlerimiz ile bilgiyi, psikolojik destek ile çocuklarımızın üzerinden deprem psikolojisini atmalarına yardımcı olacağız. Onların huzuru ve mutluluğu bizim de mutluluğumuz olacak. Alınan karardan dolayı bir kez daha değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.