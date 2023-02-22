Tepebaşı Belediyesi’nin deprem bölgelerinden Eskişehir’e gelen depremzede çocuklar için sanatla ifade etkinliği düzenledi.

Tepebaşı Belediyesi’nin deprem bölgelerinden Eskişehir’e gelen depremzede çocuklar için sanatla ifade etkinliği düzenledi.

Tepebaşı Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede deprem bölgelerinden Eskişehir’e gelen depremzede çocukların deprem gündeminden biraz da olsa uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla Tepebaşı Belediyesi tarafından sanatla ifade etkinliği düzenlendi. Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki uzman eğitmenler, depremzede çocuklarla bir araya gelerek karton bardak boyama ve tohum ekme çalışması gerçekleştirdi. Toprak boya çalışması etkinliğinde çocuklar, kendilerine verilen karton bardakları önce istedikleri renge boyadı ardından toprak koyarak maydanoz tohumu ekti.

Etkinlikle ilgili bilgi veren uzman eğitmenler, “Çocukların kendilerini iyi ifade edebilecekleri araçları ve güvenli alanı açmaya gayret ediyoruz. Toprağın ve sanatın iyileştirici gücüne çok inanıyoruz. Toprağa ektikleri maydanoz tohumlarının yeşerdiğini görmek eminim ki onlara umut verecektir. Umarım bu etkinliğimiz de onlara çok iyi gelecektir” diye konuştu.