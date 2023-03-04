Adıyaman’da depremzede çocuklar, kurulan mobil teknoloji tırında robotik kodlamayı öğreniyor.

Adıyaman’da depremzede çocuklar, kurulan mobil teknoloji tırında robotik kodlamayı öğreniyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce kişi ise hayatını kaybetmişti. Yaşanılan deprem sonrası depremzedeler için kent merkezinin bir çok farklı noktasına çadır kentler kuruldu. Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarına kurulan Ç-1 Çadır Kente Ankara’dan gelen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ait teknoloji tırında çocuklara ve gençlere eğitimler veriliyor. Robotik kodlama ve bilgisayar eğitimlerinin verildiği mobil teknoloji tırında depremzede çocuklar ile gençler bir yandan eğitimler alırken bir yandan ise zamanlarını dolu dolu geçiriyor.

Çocukların mutluluklarıyla mutlu olduklarını dile getiren mobil teknoloji tırı görevlilerinden Anıl Can Deniz, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak Ankara’dan geliyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak hizmet veren BTK Akademi Mobil Sınıfımız ile şuanda Adıyaman deprem bölgesindeyiz. Ç-1 Çadır kentteyiz, yaklaşık 5 gündür Adıyaman’ın belirli bölgelerinde hizmet veriyoruz. Amacımız depremde etkilenen çocuklarımızı bu travmatik durumdan biraz uzaklaştırmak. Burada bilgisayar dünyası, yazılım dünyası ve kodlama dünyasıyla çocuklarımızı tanıştırıyoruz. Yeni kodlama ve yazılım dünyasına giriş yapıyoruz. Ayrıca saat 18.00’dan sonra dışarıda açık hava sinemasını andıran renkli görüntülerle günlerimizi renklendiriyoruz. Çocuklar burayı çok farklı buldu. Henüz bilgisayarla tanışmamış, bilgisayarı yeni gören çocuklarımız da var. Yüzde 60’ı böyle, onları bilgisayarlarla tanıştırdık. Robotik kodlama nasıl yapılır, matematiksel nasıl yapıların temel bilgilerini verdik. Onlar mutlu bizlerde mutluyuz” dedi.

Daha sonra konuşan depremzede çocuklardan Ahmet Karakaş, “Adıyaman’da bir deprem oldu. Buraya bir tır geldi, bizlere bilgisayarı öğretiyorlar, bize robotik kodlamayı öğretiyorlar. Biz eğleniyoruz” diye konuştu.