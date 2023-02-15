Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Psikolog Sevilay Bozkaya, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrasında Kemer’e gelen depremzede çocuklara psikolojik ilk yardım desteği sağlıyor.

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Psikolog Sevilay Bozkaya, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrasında Kemer’e gelen depremzede çocuklara psikolojik ilk yardım desteği sağlıyor.

“Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çocuklar için çalışma yürüten Kemer Belediyesi, çocuklara sağladığı psikolojik ilk yardım desteği ile depremin olumsuz etkilerinden bir nebze olsun uzaklaşmaları hedefliyor.

Çocuklarla çeşitli etkinlikler yaparak onların depremin oluşturduğu olumsuz duygulardan uzaklaşmaları için çalışma yapan Kemer Belediyesi Psikoloğu Sevilay Bozkaya, Türkiye’nin birçok kentinden Kemer’e gelen depremzede çocuklarla özel olarak ilgileniyor.

Bozkaya, çocuklarla sohbet edip, çeşitli oyunlar oynuyor. Öte yandan belirli günlerde yetişkin olan depremzede vatandaşlar için de psikolojik ilk yardım desteğinin verildiği belirtildi.