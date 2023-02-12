Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremzede çocuklara psikolojik destek için resim atölyesi etkinliği düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremzede çocuklara psikolojik destek için resim atölyesi etkinliği düzenledi.

Depremin ardından yaraların sarılığı Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediyesi çocukların deprem psikolojisini üzerlerinden atması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde barınan ailelerin çocuklarını yalnız bırakmadı. Görevli eğitmenler ve tiyatro sanatçıları, çocuklara resim atölyesi etkinliği düzenledi. Resim ve boyama yapan çocuklar, bir nebze de olsa içinde bulundukları olumsuz psikolojiden kurtulma fırsatı elde etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı da çadır kentlerde derslikler oluşturarak çocuklara yönelik farklı aktiviteler yaptı.

“Çocukları iyileştirmek zorundayız”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (DBŞT) Genel Sanat Yönetmeni Handan Ekici, depremin ilk anından itibaren, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’ni depremzedeler için açtıklarını söyledi. Merkezde 3 bin kişinin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydeden Ekinci, “Merkezimizde yemek dağıtımı gibi hizmetleri yapıyorduk. Bugün de ilk kez çocuklarla resim atölyesi yapalım, dedik. Çocukları, büyüklerin kaos ortamından çıkarmak istedik. Bir haftadır aileleriyle birlikte yaşıyorlar. Aileleri ne anlattıysa onları kaydediyorlar. Onların düşüncelerini, streslerini fark edemiyoruz. Çocukları iyileştirmek zorundayız. Burası bir kültür merkezi, sanatın ne kadar iyileştirici bir güç olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hem çocuklar, hem biz resim, tiyatro, müzik gibi çalışmalarla rehabilite olmaya çalışacağız” dedi.

“Okuldaki gibi arkadaşlarımızla resim yaptık”

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Celile Gülmez, sınıf ortamını özlediğini belirterek, “Okuldaki gibi arkadaşlarımızla resim yaptık. Etkinlik bizim için çok güzeldi, bize okulu hatırlattı“ diye konuştu.

Öğrencilerden 14 yaşındaki Yusuf Güney, şunları ifade etti:

“Hocalarımızın gözetiminde resim yaptık. Depremde korkmuştuk, bu sayede biraz kafa dağıttık, arkadaşlarımızla beraberdik, çok mutlu olduk”.