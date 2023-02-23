Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra evlerinden ayrılarak Balçova’daki yakınlarının yanına gelen ailelerin çocukları için psikolog eşliğinde etkinlik düzenlendi. Depremden hiç bahsedilmeyen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra evlerinden ayrılarak Balçova’daki yakınlarının yanına gelen ailelerin çocukları için psikolog eşliğinde etkinlik düzenlendi. Depremden hiç bahsedilmeyen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

On binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremin acısı bir yandan devam ederken, deprem bölgesinden farklı illere giden depremzedelerde hayatlarını devam ettirmek için mücadele ediyor. Başka illerdeki yakınlarının yanına gelen depremzedeler bir yandan barınacak yer ararken diğer yanda başta eğitim olmak üzere çocuklarının hayatındaki depremin etkilerini sarmaya çalışıyor. Balçova Belediyesi de ilçeye gelen yaklaşık 700 kişinin bu mücadelesine destek olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Balçova’ya gelen depremzedelerin gıda, kıyafet ve sağlık giderlerine destek olan Balçova Belediyesi, dün konuk çocuklar için de bir etkinlik düzenledi. Tiyatro Yazarı Sanatçı Nilbanu Engindeniz’in yönettiği etkinlikte depremzede çocuklara psikolog eşliğinde oyunlar düzenlendi, interaktif tiyatrolar sahnelendi. Yaşadıkları büyük acıyı bir nebze olsun unutan çocuklar gönüllerince eğlenerek güzel gün geçirdi.

Etkinlikte çocuklarla birlikte olan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Çok büyük bir acı yaşadık. Bu acıyı en çok hissedenlerde çocuklarımız oldu. Biz bu acıyı bir nebze olsun unutturmak için ilçemize gelen depremzede çocuklarımızla böyle bir etkinlik düzenledik ve bunu her hafta yapacağız. Burada hiç depremden bahsetmedik. Sadece çocuklarımızın gülümsemesi ve çocukluklarını yaşaması vardı. Tek temennimiz acıların bir an önce son bulup çocuklarımızın sokaklarda gülüp oynaması” diye konuştu.