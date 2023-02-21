Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezinde misafir edilen depremzede çocuklarla polis ve psikologlar çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek, onlara yaşadıkları korkuyu unutturmaya çalıştı.

Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezinde misafir edilen depremzede çocuklarla polis ve psikologlar çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek, onlara yaşadıkları korkuyu unutturmaya çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Özge Türkben ve Psikolog Ömer Tunç, Polis Moral Eğitim Merkezinde misafir edilen depremzede ailelerini ziyaret ederek çocuklar ve aileleriyle birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi. Özellikle çocuklar ile yakından ilgilenen polis ekipleri gerçekleştirdikleri etkinlikler ile onlara yaşadıkları korkuları unutup, atlatmaları konusunda destek oldular. Etkinliklerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.