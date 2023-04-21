Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Hacı Mustafa Efendizade Yurdu’nda kalan depremzede çocuklara pamuk şeker dağıtıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hacı Mustafa Efendizade Yurdu’nda kalan depremzede çocuklar için bayramın ilk gününde sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Yaşanan deprem felaketinin acılarını bir nebzede olsa silmek ve unutturmak amacıyla yurt bahçesine kurulan stantta, depremzede çocuklara pamuk şekeri dağıtılarak, bayramları kutlandı. Pamuk şekerlerden almak isteyen çocuklar renkli görüntülere sahne olurken, konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bayram en çokta onların hakkı. Afetzede çocuklarımıza şeker bayramında pamuk şeker dağıtarak onların yüzlerinde tebessüm bırakıldı” ifadeleri yer aldı.