Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde depremzede çocukların yaşadıkları tramvayı unutmalarını sağlamak amacıyla palyaço gösterisi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Necmettin Uca’nın sahne aldığı etkinliğe tüm depremzede çocuklar katıldı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde depremzede çocukların yaşadıkları tramvayı unutmalarını sağlamak amacıyla palyaço gösterisi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Necmettin Uca’nın sahne aldığı etkinliğe tüm depremzede çocuklar katıldı.

Yüzyılın en büyük depremi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki deprem felaketinin ardından Muratlı’ya gelen depremzede çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek ve kalplerine dokunabilmek için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Afet bölgesinden gelen çocuklara yaşadıkları travmaları unutmalarını sağlamak amacıyla Muratlı Kültür Merkezi’nde eğlence organize edildi. Necmettin Uca tarafından palyaço gösterisi gerçekleştirildi. Yüz boyama, balonlar, sürpriz hediyeler, ikramlar ve müzik eşliğinde oyunlar oynandı. Eski minder, yağ satarım bal satarım, kutu kutu pense, aç kapıyı bezirgân başı ve çeşitli marşlar eşliğinde çocukları doyasıya eğlendiren Necmettin Uca, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.

Programa, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, Muratlı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Cihat Bayat, İlçe Emniyet Müdür V. Ahmet Hakan Yıldız, Cumhuriyet Savcıları Onur Can Sezer ve Tayyip Taşdelen, Asliye Hukuk Hakimi Ramazan Yıldırım, AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Ali Atılgan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilgen Bulak, Muhtar Hasan Yüce, MUGİAD Başkanı Kerem Demir, Muratlı Romanları Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Volkan Kaplan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çiler Korkmaz, AK Parti Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mikail Karadoğan ile çok sayıda depremzede çocuk ve yakınları katıldı.