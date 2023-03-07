Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı, Kozluk Gençlik Merkezi gönüllüleri ilçede bulunan depremzede çocuklar için kendi imkanlarıyla tahtadan oyuncak üretimine başladı.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı, Kozluk Gençlik Merkezi gönüllüleri ilçede bulunan depremzede çocuklar için kendi imkanlarıyla tahtadan oyuncak üretimine başladı.

Gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin ilçede bulunan misafirler için seferber olduğunu belirten Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülbasir Alağaş, kendi imkanlarıyla sosyal etkinlikler düzenlediklerini söyledi. İlçe Müdürü Alağaş; “Kozluk ilçemizde bulunan depremzede misafir çocuklar için gençlik liderlerimiz ve gönüllülerimizle oyuncaklar yapmaya başladık. İlçemizdeki misafirlerimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.